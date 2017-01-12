Сделать дизайн лендинга по образцам

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Закрыт8 заявок163 просмотра

лендинг под продажу штакетника металлического.

от вас:

1. общий дизайн

2. шапка (логотип, текст, телефон, кнопка запроса на перезвон)

3. меню шапки (5 пунктов-заглушки)

4. футер (меню, текст, копирайты

5. главный блок с картинками и текстом по образцу shtaketniki.ru (см вложение 1)

6. блок преимуществ с каруселью (см вложение 2)

7. блок отзывов с фото людей по образцу shtaketniki.ru (см вложение 3)

8. страница должна быть на чистом html без CMS, дизайн яркий.

больше всего нравится этот сайт: _kaliningrad.shtaketniki.ru

также образцы:

http://shtaketnik.zavod-profnastila.ru

http://zabor.bz/

HTML
8 лет назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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