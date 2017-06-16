Серьезный сайт под ключ

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Завершен24 заявки463 просмотра

Серьезный сайт под ключ

8 лет назад
kpidoctor
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$2160
90 дней
Отличные ребята! Качество работы - выше похвал, обратная связь, исправление ошибок - все четко. Это тот случай, когда важно корректно составить ТЗ, а дальше Вас поэтапно проведут по сайту, как стороннего наблюдателя, подготовьте кресло, чипсы и темные очки :) Если серьезно - крутая работа за адекватные деньги! Заказал второй сайт, закажу и третий.
Отличный заказчик! От работы только положительные эмоции! Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация, моментальная оплата! Будем рады работать с вами снова!

Заявки фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад