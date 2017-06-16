Серьезный сайт под ключ

Отличные ребята! Качество работы - выше похвал, обратная связь, исправление ошибок - все четко. Это тот случай, когда важно корректно составить ТЗ, а дальше Вас поэтапно проведут по сайту, как стороннего наблюдателя, подготовьте кресло, чипсы и темные очки :) Если серьезно - крутая работа за адекватные деньги! Заказал второй сайт, закажу и третий.