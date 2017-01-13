Нужен бюджетный сайт на opencart с автоматическим наполнением товаров

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Нужен бюджетный сайт на opencart с автоматическим наполнением товаров (канцтовры около 30 тыс) из прайсов поставщиков. Бюджет до 500 бел. руб. Парсер на сайте . Задачи: автоматическая подгрузка прайса с почты в сводный прайс заггрузка его на сайт 2-3 раза в день. Добавление новых и удаление отсутствующих товаров из сводного прайса (или статус нет в наличии).

пример http://www.smarton.byhttp://www.officeton.byhttp://www.delovoy.byhttp://kanc.by и др

Прайсы с которых должно быть наполнение прикреплены

Opencart
8 лет назад
guest_14842915336899
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров