Нужен бюджетный сайт на opencart с автоматическим наполнением товаров (канцтовры около 30 тыс) из прайсов поставщиков. Бюджет до 500 бел. руб. Парсер на сайте . Задачи: автоматическая подгрузка прайса с почты в сводный прайс заггрузка его на сайт 2-3 раза в день. Добавление новых и удаление отсутствующих товаров из сводного прайса (или статус нет в наличии).

пример http://www.smarton.by, http://www.officeton.by, http://www.delovoy.by, http://kanc.by и др

Прайсы с которых должно быть наполнение прикреплены