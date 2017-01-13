Нужен сайт для шинного центра. 8-12 страниц, современный дизайн. На бесплатной ОС. Примеры того, что нужно скину в личку.
Нужен бюджетный сайт на opencart с автоматическим наполнением товаров
Нужен бюджетный сайт на opencart с автоматическим наполнением товаров (канцтовры около 30 тыс) из прайсов поставщиков. Бюджет до 500 бел. руб. Парсер на сайте . Задачи: автоматическая подгрузка прайса с почты в сводный прайс заггрузка его на сайт 2-3 раза в день. Добавление новых и удаление отсутствующих товаров из сводного прайса (или статус нет в наличии).
пример http://www.smarton.by, http://www.officeton.by, http://www.delovoy.by, http://kanc.by и др
Прайсы с которых должно быть наполнение прикреплены
Заявки фрилансеров
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