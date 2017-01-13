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Закрыт9 заявок171 просмотр

добрый день

Hужен полный цикл работ, что вы можете предложить ? 

Целевую страницу респонсивным дизайном с возможности зарегистрироваться в кабинет и дизайн (logo, pdf презентацию, брендинг), подключить платежные системы  -payeer.com/ru/

perfectmoney.is/  какие бы международные посоветовали бы ?

2. есть тексты надо "правильно" написать, разместить на landing page ( ru, ne )

3. создать промо видео о проекте 3-4 мин например  

www.youtube.com/watch?v=k...

www.youtube.com/watch?v=I... 

Нужна поддержка . Mожем предложить постоянную работу, заказы в дальнейшем много работу над проектом если сработаемся 

Какие сроки исполнение  –  расценки ?

8 лет назад
guest_14843014409507
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров