Серьезный сайт под ключ
Landing page
добрый день
Hужен полный цикл работ, что вы можете предложить ?
Целевую страницу респонсивным дизайном с возможности зарегистрироваться в кабинет и дизайн (logo, pdf презентацию, брендинг), подключить платежные системы -payeer.com/ru/
perfectmoney.is/ какие бы международные посоветовали бы ?
2. есть тексты надо "правильно" написать, разместить на landing page ( ru, ne )
3. создать промо видео о проекте 3-4 мин например
Нужна поддержка . Mожем предложить постоянную работу, заказы в дальнейшем много работу над проектом если сработаемся
Какие сроки исполнение – расценки ?
Заявки фрилансеров
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