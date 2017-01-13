Найти готовый шаблок интернет-радио доработать поддерживать

Если Вы добрый, миролюбивый, отзывчивый, трудолюбивый, послушный, уравновешанный человек.

Профессионал в своем деле. Любите развиваться. В том числе Духовно. И работа для вас скорее средство

для жизни. Но Вами движет идея и устремление сделать себя и мир лучше. Тогда можете читать дальше.

Необходимо запустить проект социального интернет-радио.

Тематика: Живая Этика, Агни-Йога, Учения Вознесенных Владык, Махатм Индии

Музыка: Классическая музыка, Мантры Востока, Русская Народная музыка.

Сайт должен быть легким, хорошо читаться. Без креативного дизайна.

Классика. Много белого, чистота и текст. Хороший журнал.

Удобное встроенное многоканальное радио.

Возможность размещения видео материалов.

Присылайте сразу шаблоны. Принтскиры, ссылки что угодно. И опишите свои способности.

Работу придется оценить после собеседования и оговаривания объема.

Ждем Ваших ответов.

Обязательные требования:

Любовь к людям и труд.

Заинтересованность идеей проекта.

Долговременное сотрудничество.

Поддержка проекта в соц. сетях.