Серьезный сайт под ключ
Сделать 3 простых сайта на бесплатном шаблоне wordpress
Нужно сделать 3 простых, адаптированных под моб. устройства сайта с ~3 вкладками на бесплатном шаблоне wordpress, по типу такого - http://crugerok2005.wixsite.com/mommys-joy-top. Фотки и текст для сайта предоставлю. Понадобится сделать редирект на 2 ссылки и форму подписки. Эти сайты сложно назвать продающими интернет-магазинами, это будет что-то типа полувизитки-полулендинга. Сайты нужны для американского рынка для 3 разных товаров. Предлагайте свои цены, нужно сделать быстро.
Заявки фрилансеров
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