Разработка сайта школы(с филиалами)

Отличная команда! Профессионалы. Когда искал разработчиков, были предложения дешевле, но ни разу не пожалел, что обратился к Алексею! Ответственные, всегда на связи, оперативные изменения, работают не по ТЗ, с пониманием процесса относятся к задаче, поддержка проекта после завершения разработки. Можно еще много преимуществ перечислять. Из негативных моментов - немного не уложился в строк, но реализация перекрывает этот недостаток. Развиваем действующий проект и продолжаем сотрудничество. Рекомендую!