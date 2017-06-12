Разработка сайта школы(с филиалами)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен18 заявок363 просмотра

В целом проект состоит из разработки сайта для специализированной школы, филиала школы и фонда который ведет адм. деятельность и фин. обеспечение школы. Общий адрес(домен) один. Сайты филиалов и фонда на доменах 3го уровня.

Реализован прототип сайта(ов)

Разработан дизайн главной(адаптив) и разрабатывается внутренние страницы.

Задачи

1) Верстка

2) Фреймворк(или CMS)

a. Адаптация к CMS или фреймворку

b. Перенос контента

c. Разработка форм заполнения расписания и календаря, обратной связи, заявок

d. Тестирование

3) Последующие доработки которые определятся в процессе сдачи

Есть поверхностное ТЗ. Все работы по прототипу. По по нему можно определить всю функциональную часть.

Прототип и дизайн вышлю по запросу.

Пожалуйста, предложите свои варианты.

8 лет назад
labtex
47 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$3000
45 дней
Отличная команда! Профессионалы. Когда искал разработчиков, были предложения дешевле, но ни разу не пожалел, что обратился к Алексею! Ответственные, всегда на связи, оперативные изменения, работают не по ТЗ, с пониманием процесса относятся к задаче, поддержка проекта после завершения разработки. Можно еще много преимуществ перечислять. Из негативных моментов - немного не уложился в строк, но реализация перекрывает этот недостаток. Развиваем действующий проект и продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Алексей, большое спасибо за доверие и возможность поработать над интересным проектом. Мы задержали сроки из-за нечеткого ТЗ, однако сами должны были предусмотреть это оговаривая сроки, благодарю за понимание. Обязательно учту ваши замечания и надеюсь на новые заказы, спасибо!

Заявки фрилансеров

LoveITgroup
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад