Серьезный сайт под ключ
Разработка сайта школы(с филиалами)
В целом проект состоит из разработки сайта для специализированной школы, филиала школы и фонда который ведет адм. деятельность и фин. обеспечение школы. Общий адрес(домен) один. Сайты филиалов и фонда на доменах 3го уровня.
Реализован прототип сайта(ов)
Разработан дизайн главной(адаптив) и разрабатывается внутренние страницы.
Задачи
1) Верстка
2) Фреймворк(или CMS)
a. Адаптация к CMS или фреймворку
b. Перенос контента
c. Разработка форм заполнения расписания и календаря, обратной связи, заявок
d. Тестирование
3) Последующие доработки которые определятся в процессе сдачи
Есть поверхностное ТЗ. Все работы по прототипу. По по нему можно определить всю функциональную часть.
Прототип и дизайн вышлю по запросу.
Пожалуйста, предложите свои варианты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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