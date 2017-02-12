Одностраничник по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок317 просмотров

Привет.

Нужно сделать дизайн и html http://n3fsmh.axshare.com 

в этом стиле и для этого сайта http://work-in-norway.ru/invitation/

Сегодня. Спасибо. Цены?

HTML
8 лет назад
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry-kalinin
Дмитрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все хорошо. Дмитрий выполнил задачу качественно, терпеливо вносил многочисленные правки. Рекомендую.
Всё хорошо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitry-kalinin
Дмитрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад