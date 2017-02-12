dmitry-kalinin

Дмитрий dmitry-kalinin

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Одностраничник по прототипу
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Все хорошо. Дмитрий выполнил задачу качественно, терпеливо вносил многочисленные правки. Рекомендую.
Всё хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв