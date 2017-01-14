Создание портал-сервиса – списки желаний и подарков

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок220 просмотров

Создание портала-сервиса – списки желаний и подарков 

1. Нужно подойти комплексно и создать портал-сервис со списками желаний (вишлисты), рейтингами, внутренними сообщениями и т.п. 

С каталогом подарков, которые с помощью API импортируются из различных партнерок. 

Глобально сайт должен будет ответить на два вопроса: Что подарить кому-то на такой-то – праздник,  

и второе человек мог бы составить свои списки желаний и подарков что он хочет и поделиться ссылкой на этот список с друзьями. 

2. Создание сайта под ключ. Склоняюсь к написанию сервиса на PHP7 Фреймворк Laravel 5.4 или Yii2, варианты рассматриваю. 

3. Бюджет от 50.000 руб 

4. Есть наброски что хочу видеть в портале, нужно будет создать ТЗ  и прототипирование проекта, дизайн + верстка  (дизайн возможно будет заказываться отдельно), программирование  и соответственно создать портал – сервис под ключ.

Портал будет большой. 

Наброски высылаю по запросу.

5. Для связи

Личные сообщения

LaravelPHPYii
8 лет назад
lob99
51 год
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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