Сайт каталог строительных компаний

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Закрыт11 заявок159 просмотров

Необходимо реализовать сайт-каталог строительных компаний. 

 - Главная (Категории по предоставляемым услугам, новые компании в каталоге,  акции компаний,  новости)

 - Строительные услуги. На данной странице отображены все строительные услуги с фильтром. Так же каждой компании можно отправлять сообщения с сайта, а так же заказывать звонок(email уведомление о заказе звонка). Рис 1

 - Строительные магазины.На данной странице отображены все строительные магазины с фильтром. Каждому магазину можно отправлять сообщения с сайта, а так же заказывать звонок(email уведомление о заказе звонка).

  - Статьи с фильтром

При выборе компании должна отображаться информация о компании, контактные данные , информация о предоставляемых услугам с ценами. Так же должна быть должна быть возможность оставлять комментарий и выставлять рейтинг компании. По данной странице рис. 3

Просьба указать цену, а так же сроки реализации

8 лет назад
guest_14844033834135
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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