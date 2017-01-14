В целом проект состоит из разработки сайта для специализированной школы, филиала школы и фонда который ведет адм. деятельность и фин. обеспечение школы. Общий адрес(домен) один. Сайты филиалов и фонда на доменах 3го уровня. Реализован ...
Сайт каталог строительных компаний
Необходимо реализовать сайт-каталог строительных компаний.
- Главная (Категории по предоставляемым услугам, новые компании в каталоге, акции компаний, новости)
- Строительные услуги. На данной странице отображены все строительные услуги с фильтром. Так же каждой компании можно отправлять сообщения с сайта, а так же заказывать звонок(email уведомление о заказе звонка). Рис 1
- Строительные магазины.На данной странице отображены все строительные магазины с фильтром. Каждому магазину можно отправлять сообщения с сайта, а так же заказывать звонок(email уведомление о заказе звонка).
- Статьи с фильтром
При выборе компании должна отображаться информация о компании, контактные данные , информация о предоставляемых услугам с ценами. Так же должна быть должна быть возможность оставлять комментарий и выставлять рейтинг компании. По данной странице рис. 3
Просьба указать цену, а так же сроки реализации
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