Необходимо реализовать сайт-каталог строительных компаний.

- Главная (Категории по предоставляемым услугам, новые компании в каталоге, акции компаний, новости)

- Строительные услуги. На данной странице отображены все строительные услуги с фильтром. Так же каждой компании можно отправлять сообщения с сайта, а так же заказывать звонок(email уведомление о заказе звонка). Рис 1

- Строительные магазины.На данной странице отображены все строительные магазины с фильтром. Каждому магазину можно отправлять сообщения с сайта, а так же заказывать звонок(email уведомление о заказе звонка).

- Статьи с фильтром

При выборе компании должна отображаться информация о компании, контактные данные , информация о предоставляемых услугам с ценами. Так же должна быть должна быть возможность оставлять комментарий и выставлять рейтинг компании. По данной странице рис. 3

Просьба указать цену, а так же сроки реализации