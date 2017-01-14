Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок225 просмотров

здравствуйте, возьмётесь за создание одностраничного сайта с платёжкой? на сайте будет виртуальная валюта. нужна аткая платёжка чтоб человек даже со счёта мобильного телефона мог её приобрести. дизайн сайте должен быть высший. по типу батлнет и тд.

8 лет назад
guest_14841440706927
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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