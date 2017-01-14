Создать под ключ сайт - доску бесплатных объявление

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Закрыт12 заявок212 просмотров

Нужен сайт, аналогичный Авито, Юла, но для Тверской области.

На главной странице необходимо выбрать город из перечня городов Тверской области.

Дизайн и функционал обсуждается.

Необходимо запустить проект под ключ с размещением на хостинге и подвязке доменного имени.

Пример - ubu.ru и пр.

Могу рассмотреть использование шаблона, если знаете какой является наиболее адаптивным (вот для примера http://ipxa.ru/scripts/19-mnogofunkcionalnoy-skript-doski-obyavleniy.html).

Желателен опыт создания аналогичных проектов или понимание маркетинговой стратегии в создании сайта.

8 лет назад
avito3030
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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