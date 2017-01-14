В целом проект состоит из разработки сайта для специализированной школы, филиала школы и фонда который ведет адм. деятельность и фин. обеспечение школы. Общий адрес(домен) один. Сайты филиалов и фонда на доменах 3го уровня. Реализован ...
Создать под ключ сайт - доску бесплатных объявление
Нужен сайт, аналогичный Авито, Юла, но для Тверской области.
На главной странице необходимо выбрать город из перечня городов Тверской области.
Дизайн и функционал обсуждается.
Необходимо запустить проект под ключ с размещением на хостинге и подвязке доменного имени.
Пример - ubu.ru и пр.
Могу рассмотреть использование шаблона, если знаете какой является наиболее адаптивным (вот для примера http://ipxa.ru/scripts/19-mnogofunkcionalnoy-skript-doski-obyavleniy.html).
Желателен опыт создания аналогичных проектов или понимание маркетинговой стратегии в создании сайта.
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