В целом проект состоит из разработки сайта для специализированной школы, филиала школы и фонда который ведет адм. деятельность и фин. обеспечение школы. Общий адрес(домен) один. Сайты филиалов и фонда на доменах 3го уровня. Реализован ...
Дизайн и верстка сайта на WP
Нужен "Сайт под ключ", информационный портал узкой направленности на WP. Услуги дизайнера - обязательно!
1. Разработка дизайна включает в том числе в себя разработку шапки сайта (логотип).
2. Адаптивная верстка, можно на премиум шаблоне.
3. На сайте должен быть форум, форма обратной связи, личные кабинеты пользователей, форма "Задать вопрос"
4. Пример аналогичного сайта : http://territoriaprava.ru
5. Возможность размещения рекламных баннеров.
6. Привязка к хостингу и домену, помощь в выборе хостинга.
7. По окончанию работы - обучение по работе с сайтом (наполнение).
Возможно понадобятся какие-то дополнительные плагины по вашему мнению - при обосновании рассмотрим варианты.
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