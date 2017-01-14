Сайт на Joomla 3.6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сайт для регионального ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций.

Имею доступ ко всем премиум шаблонам joomshaper так что можно выбрать что то там, это ускорит работу.

Основная цель сайта – формирование реестра социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), организация площадки для взаимодействия СО НКО с органами власти и с жителями региона.

ТЗ для дизайна

Сайт должен быть в фирменных тонах логотипа заказчика, стиль строгий, но современный, с понятной и простой структурой.

Логотип организации

По структуре сайт должен быть ориентировочно таким http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/ но не 1 в 1.

ТЗ функционал

Желательно чтобы сайт был на joomla 3.6 (я знаю что это плохой движок и его часто взламывают, но все же хотелось бы его).

Обязательно.