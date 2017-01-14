В целом проект состоит из разработки сайта для специализированной школы, филиала школы и фонда который ведет адм. деятельность и фин. обеспечение школы. Общий адрес(домен) один. Сайты филиалов и фонда на доменах 3го уровня. Реализован ...
Сайт на Joomla 3.6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Сайт для регионального ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций.
Имею доступ ко всем премиум шаблонам joomshaper так что можно выбрать что то там, это ускорит работу.
Основная цель сайта – формирование реестра социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), организация площадки для взаимодействия СО НКО с органами власти и с жителями региона.
ТЗ для дизайна
Сайт должен быть в фирменных тонах логотипа заказчика, стиль строгий, но современный, с понятной и простой структурой.
Логотип организации
По структуре сайт должен быть ориентировочно таким http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/ но не 1 в 1.
ТЗ функционал
Желательно чтобы сайт был на joomla 3.6 (я знаю что это плохой движок и его часто взламывают, но все же хотелось бы его).
Обязательно.
- Форма регистрации для СО НКО, поля и организация самой формы можно взять отсюда http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/personal/ (нажмите «зарегистрироваться»). После регистрации должна сформироваться вот такая база http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/base/ (но каждая организация после регистрации проходит постмодерацию, чтобы попасть в эту базу).
- Календарь событий.
- http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/notice/
- Администратор сайт должен размещать мероприятия на сайте и они автоматически должны появляться в календаре событий, т.е. если открыть этот календарь то можно увидеть по дням где и какие мероприятия проходят. И записаться на них (можно сделать что то типо коментариев с пост модерацией, но главное чтобы они формировались в базу и сортировались по мероприятиям.)
- ИТОГ 2 пункта – календарь с мероприятиями, и на каждое мероприятие можно записаться, оставив свои контактные данные.
- Личный кабинет руководителя СО НКО
- Личный кабинет руководителя СО НКО появляется у аккаунда, который заполнил фому регистрации из п.1, прошел постмодерацию, попал в реестр СО НКО и тогда у него появился ЛК.
- Функции ЛК минимальны. 1 – создание постов – блогов. 2 – загрузка отчетов о мероприятии или проекте в формате doc или pdf.
- Карусель новостей, форма обратной связи в лайт боксе.
Заявки фрилансеров
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