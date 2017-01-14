Обязательно присылайте примеры выполненных работ : (желательно чтобы исполнитель имел опыт создания сайтов в сфере недвижимости). •Общие характеристики БЦ , фото , описание с фотографиями инфраструктуру, описание с транспортной доступностью •Арендаторы( иконки ...
Создать простой лендинг на WIX
Необходимо сделать простой лендинг на WIX , пример - tradekasta.com/zarabotok-bez-riska
Тематика "заработок в интернете"
Дизайн без разницы какой будет - берем шаблонный дизайн
Структура сайта такая, как в примере - в шапке триггер завлегающий, в текстовой части - слева текст, справа форма
Заявки фрилансеров
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