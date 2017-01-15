Создать дешевый сайт на джумле про похудение

Здравствуйте.

Мне нужно быстро сделать мини-сайт (до 10 страниц) - про похудение.

Нужно просто взять подходящий шаблон Джумлы и его настроить.

Приоритет исполнителям с минимальной ценой.

Таких сайтов, если все ок, нужно будет до 10 шт на разную тематику. Поэтому это как пробное задание.

Присылайте свои заявки и указывайте похожее портфолио!