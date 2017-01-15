Нужно сделать Интернет-казино

Требуется создать сайт «под ключ», включая программную часть, дизайн, верстку и пр.Сайт представляет собой форум для профессионалов, совмещенный с системой рейтингования. Пользователи могут рейтинговать журналы и конференции, сопровождая свои оценки комментариями. Требуется нетиповое ...
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