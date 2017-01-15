Нужно сделать Интернет-казино

Нужно подправить сайт. Сейчас при публикации видео все едет. Также и с фото. Плюс нужно сделать, чтобы фотки можно по альбомам было складывать. Сейчас они выгружаются сплошным полотном. Также проблемы при загрузке текстовых файлов. Разработчик ...