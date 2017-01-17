Создание проекта по аналогии

есть вот такое программное обеспечение, хот-спот http://hot-wifi.ru/ подключение к интернету через социальные сети. Нужно создать аналогичную штуку. Цена? Сроки? Приоритет у кого есть реальный опыт работы с подобными сервисами.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ! ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! я понимаю что сказать точно без ТЗ сложно, ставьте вилку цен, ориентируясь на них будем выбирать исполнителя