потрібно зробити сайт, дизайн намалював скидаю головну сторінку, чого надзвичайного не буде, все доволі просто. там де шаблони у розділі буде вибірка.. по: краса - авто - тварини - квіти і т.д.. Також ...
Создание проекта по аналогии
есть вот такое программное обеспечение, хот-спот http://hot-wifi.ru/ подключение к интернету через социальные сети. Нужно создать аналогичную штуку. Цена? Сроки? Приоритет у кого есть реальный опыт работы с подобными сервисами.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЦЕНУ! ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! я понимаю что сказать точно без ТЗ сложно, ставьте вилку цен, ориентируясь на них будем выбирать исполнителя
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