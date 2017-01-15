Создание сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок185 просмотров

Здравствуйте, скажи те пожалуйста вы сможете сделать такой сайт, и на какую цену  мне ориентироваться.

Вот , что мне нужно

1)Фото пользователя, под ним счет в валюте сайта т.е. золото 

Например 1 золото = 1рубль 13 копеек 

Далее так же как в соц сети : 

моя страница 

Мои подарки 

Группы 

Фотографии 

видео 

Сообщения 

и тд 

2)Копилка у каждого пользователя своя. Сам польз выбирает сумму которую копит: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 

А) каждый час начисляется сумма (%) в копилку от всех пополнений пользователей за этот час. 

Б) что бы засчитался час, что вы посетили сайт нужно получить бонус монетку в копилку, что бы её получить нужно мин 5 проходов по сайту. 

В) от каждого пополнения счета любого пользователя забираю 13 % ( 3%-сайту, 1 % пригласившему пользователю, 1% между 10 пользователями в верху ленты( на счет их), 8 % между польз, заходившими в этот час ( в копилку им). 

Г) при 100% накоплении копилки пользов. Может вывести деньги себе на веб мани кошелек. ( который указывается сразу при регистрации на сайте и поменять его нельзя потом).При выводе 13% забирается и так же делиться ( 3% – сайту, 1% -польз пригласившему его, 1 % в верх ленту между 10 пользоват, 8 % между всеми кто заходил в этот час) 

Д) Если польз захотел раньше вывести ( разбить) копилку, то деньги из копилки забираются 50% и делятся ( 40 % -сайту, 1% пригласив польз, 1% в верхн ленту между 10 польз, 8% между всеми кто заходил в этот час) 

Е) пополнить свой счет копилки можно еще со своего счета пользователя т. Е. перевести в копилку 1 к 1 по сумме. 

3) Лента фотографий на 10 пользоват., что бы туда попасть нужно купить место за ….. определенную сумму на 1 час, на 2 часа, и т.д. 

Привилегии этого тем, что 1 % от всех пополнений польз делятся им 10 , в течении часа. 

4) лента постов , внизу кнопки а) комментарии б)класс в)поделиться г)удалить 

д)перевести золото-0, 05 т. Е. монетку со своего счета 

5) нужны баннерные места 10 шт 

1 сверху 

2,3,4,5, по бокам 

6,7,8,9,10 по ленте через каждые 4 поста баннер. 

6) счетчики для статистики посещаемости сайта 

7) вход через соц сети. 

P.S: бюджет не большой 

8 лет назад
guest_14817844805256
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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