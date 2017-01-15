Здравствуйте. Мне нужно быстро сделать мини-сайт (до 10 страниц) - про похудение. Нужно просто взять подходящий шаблон Джумлы и его настроить. Приоритет исполнителям с минимальной ценой. Таких сайтов, если все ок, ...
Создание сайта
Здравствуйте, скажи те пожалуйста вы сможете сделать такой сайт, и на какую цену мне ориентироваться.
Вот , что мне нужно
1)Фото пользователя, под ним счет в валюте сайта т.е. золото
Например 1 золото = 1рубль 13 копеек
Далее так же как в соц сети :
моя страница
Мои подарки
Группы
Фотографии
видео
Сообщения
и тд
2)Копилка у каждого пользователя своя. Сам польз выбирает сумму которую копит: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000
А) каждый час начисляется сумма (%) в копилку от всех пополнений пользователей за этот час.
Б) что бы засчитался час, что вы посетили сайт нужно получить бонус монетку в копилку, что бы её получить нужно мин 5 проходов по сайту.
В) от каждого пополнения счета любого пользователя забираю 13 % ( 3%-сайту, 1 % пригласившему пользователю, 1% между 10 пользователями в верху ленты( на счет их), 8 % между польз, заходившими в этот час ( в копилку им).
Г) при 100% накоплении копилки пользов. Может вывести деньги себе на веб мани кошелек. ( который указывается сразу при регистрации на сайте и поменять его нельзя потом).При выводе 13% забирается и так же делиться ( 3% – сайту, 1% -польз пригласившему его, 1 % в верх ленту между 10 пользоват, 8 % между всеми кто заходил в этот час)
Д) Если польз захотел раньше вывести ( разбить) копилку, то деньги из копилки забираются 50% и делятся ( 40 % -сайту, 1% пригласив польз, 1% в верхн ленту между 10 польз, 8% между всеми кто заходил в этот час)
Е) пополнить свой счет копилки можно еще со своего счета пользователя т. Е. перевести в копилку 1 к 1 по сумме.
3) Лента фотографий на 10 пользоват., что бы туда попасть нужно купить место за ….. определенную сумму на 1 час, на 2 часа, и т.д.
Привилегии этого тем, что 1 % от всех пополнений польз делятся им 10 , в течении часа.
4) лента постов , внизу кнопки а) комментарии б)класс в)поделиться г)удалить
д)перевести золото-0, 05 т. Е. монетку со своего счета
5) нужны баннерные места 10 шт
1 сверху
2,3,4,5, по бокам
6,7,8,9,10 по ленте через каждые 4 поста баннер.
6) счетчики для статистики посещаемости сайта
7) вход через соц сети.
P.S: бюджет не большой
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