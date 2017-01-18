Сайт интернет-магазина по продаже автозапчастей

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Закрыт19 заявок207 просмотров

Разработка сайта для магазина автозапчастей (самостоятельный). Подключение (экспорт) баз данных поставщиков. Поиск необходимых деталей по базе. "Конструкторы" и прочие варианты с арендой и абонентской платой не предлагать. Желательно иметь реализованные проекты по этому направлению.

8 лет назад
guest_14847352489236
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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