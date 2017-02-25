Создание копии сайта с функционалом, требуется знание PHP

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок177 просмотров

Нужна копия сайта www.rinse.com - меняться будет только графика, графику предоставлю, тексты все остаются. Личный кабинет в полном соответствии.

Задание:

1. Копия сайта и посадка на любой движок

2. Функционал личного кабинета в соответствии с исходником

3. Админка может быть на русском языке

4. Прикрутить pay pal 

От исполнителя зарегистрироваться на сайте и посмотреть функционал. Для справки zip code берем такой 10454, телефон вводим в таком формате 917-385-0878. 

При необходимости или сложности, могу предоставить верстку сайта (ее нет, но могу сдернуть), с Вас останется натяжка и личный кабинет... На будущее проекты есть, если сработаемся добро пожаловать... Работой обеспечим

PHP
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kerneldos
Артём 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$125
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kerneldos
Артём 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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