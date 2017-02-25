Создание копии сайта с функционалом, требуется знание PHP

Нужна копия сайта www.rinse.com - меняться будет только графика, графику предоставлю, тексты все остаются. Личный кабинет в полном соответствии.

Задание:

1. Копия сайта и посадка на любой движок

2. Функционал личного кабинета в соответствии с исходником

3. Админка может быть на русском языке

4. Прикрутить pay pal

От исполнителя зарегистрироваться на сайте и посмотреть функционал. Для справки zip code берем такой 10454, телефон вводим в таком формате 917-385-0878.

При необходимости или сложности, могу предоставить верстку сайта (ее нет, но могу сдернуть), с Вас останется натяжка и личный кабинет... На будущее проекты есть, если сработаемся добро пожаловать... Работой обеспечим