Необходимо разработать сайт организации. Сайт - визитка с постоянно обновляемой новостной лентой (страницей). Требования: -разработать на этом шаблоне: http://the7.io; -оптимизация под все устройства; -интересный, свежий, оригинальный, удобный; -ссылки на нужные ...
Кредитный сайт под CPA
Сделать кредитный сайт под CPA. Дизайн - уникальный или уникализированный шаблон. Cms - DLE. Мобильная версия сайта. Наполнение статьями не требуется. По функционалу и другим деталям обговорим с выбранным исполнителем - в принципе стандартный набор, который должен быть у нормального кредитного сайта.
Предлагайте примерные сроки и цены, желательны примеры работ по кредитным сайтам.
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