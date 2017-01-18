Сделать кредитный сайт под CPA. Дизайн - уникальный или уникализированный шаблон. Cms - DLE. Мобильная версия сайта. Наполнение статьями не требуется. По функционалу и другим деталям обговорим с выбранным исполнителем - в принципе стандартный набор, который должен быть у нормального кредитного сайта.

Предлагайте примерные сроки и цены, желательны примеры работ по кредитным сайтам.