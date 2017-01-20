Сайт туроператора

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок123 просмотра

Всем доброго дня!

Задача: Есть туроператор. Давно на рынке, у него свои туры, продажа авиабилетов и поиск отелей на сайте, необходимо обновить сайт. Всё, включая интергацию с сервисами.

На сайте должно быть реализовано:1.  Главная страница с личным кабинетом для сотрудников и для агентов – то есть регистрация через администратора, заведение логина и пароля. 2.  Так же должна быть возможность самостоятельной регистрации для клиента. 3.  Подбор тура (включает себя возможность создания фильтра включая состав тура, откуда вылет, куда, дата и время, срок путешествия, тип тура, фильтр по названию отеля, возможность выбора отеля, количество ночей, тип размещения, кол-во человек)4.  Подбор отеля5.  Подбор и покупка авиабилетов (подгрузка информации с сайтов авиакомпаний, в том числе изменение рейсов)6.  Возможность проверки времени вылета7.  Блог со статьями8.  Каталог отелей с возможностью выбора в формате фильтра9.  Оформление документов на визы онлайн, то есть форма для ввода данных, с возможностью подгрузки документов + график выдачи документов10.  Новостной блог11.  Бонусные программы – оформление заявок и заполнение анкет на получение бонусной карты12.  Онлайн бронирование туров и билетов с возможностью заполнения всех документов на сайте и оплатой банковской картой13.  Профиль клиента14.  Карта агентств, с возможностью выбора по местоположению, по расположению в городе, по метро и т.д.15.  Сайт должен распознавать местоположение зашедшего на него (и подгружать спецпредложения и акции в зависимости от региона)В остальном больше наполнение и работа с графикой. Сайт должен быть на CMS или на Битриксе.

Интересует цена (отдельно дизайн + примеры, вёрстка  и бэкенд часть), а так же сроки.

8 лет назад
dauletorro
Даулет 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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