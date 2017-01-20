Добрый день! Нужно внести правки в сайт. CMS wordpress. Сделать парсинг с некоторых ресурсов. Все сделать оперативно и качественно. Готов к долгосрочному сотрудничеству. Спасибо.
Сайт туроператора
Всем доброго дня!
Задача: Есть туроператор. Давно на рынке, у него свои туры, продажа авиабилетов и поиск отелей на сайте, необходимо обновить сайт. Всё, включая интергацию с сервисами.
На сайте должно быть реализовано:1. Главная страница с личным кабинетом для сотрудников и для агентов – то есть регистрация через администратора, заведение логина и пароля. 2. Так же должна быть возможность самостоятельной регистрации для клиента. 3. Подбор тура (включает себя возможность создания фильтра включая состав тура, откуда вылет, куда, дата и время, срок путешествия, тип тура, фильтр по названию отеля, возможность выбора отеля, количество ночей, тип размещения, кол-во человек)4. Подбор отеля5. Подбор и покупка авиабилетов (подгрузка информации с сайтов авиакомпаний, в том числе изменение рейсов)6. Возможность проверки времени вылета7. Блог со статьями8. Каталог отелей с возможностью выбора в формате фильтра9. Оформление документов на визы онлайн, то есть форма для ввода данных, с возможностью подгрузки документов + график выдачи документов10. Новостной блог11. Бонусные программы – оформление заявок и заполнение анкет на получение бонусной карты12. Онлайн бронирование туров и билетов с возможностью заполнения всех документов на сайте и оплатой банковской картой13. Профиль клиента14. Карта агентств, с возможностью выбора по местоположению, по расположению в городе, по метро и т.д.15. Сайт должен распознавать местоположение зашедшего на него (и подгружать спецпредложения и акции в зависимости от региона)В остальном больше наполнение и работа с графикой. Сайт должен быть на CMS или на Битриксе.
Интересует цена (отдельно дизайн + примеры, вёрстка и бэкенд часть), а так же сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Есть старый сайт на джумле, который нужно переделать или создать новый. Можно использовать любой движок, но надо, чтобы он (в частности панель управления) был предельно простой и понятный для человека (админа), который слабо разбирается в ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Привет. Нам нужен сайт по доставке пиццы. - В городе Атырау, Казахстан - pizzahut.kz - вот хороший пример сайта другой компании компании в другом городе - Алмате. Функционал такой же нужен. Меню ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Требуется создание " под ключ" ДВУХ сайтов потематике " оказание услуг" в сфере недвижимого имущества и сделок с землей. Дизайн логотипа, дизайн и верстка страниц. Завестикорпоративную почту на сайте, создать и прикрутить яндекс ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Ищу программиста для изготовления сайта по продаже билетов в театр, кино, концерты с автоматическим парсером мероприятий с других сайтов . Так же требуется подключения к оплате типа Фри касса и т.д.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать инвестиционный проект "под ключ". По функционалу сайт должен повторять HYIP, т.е. Должны быть депозиты разными способами, реинвестирование, вывод средств, история начислений и т.д. И т.п. И обязательно ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать кредитный сайт под CPA. Дизайн - уникальный или уникализированный шаблон. Cms - DLE. Мобильная версия сайта. Наполнение статьями не требуется. По функционалу и другим деталям обговорим с выбранным исполнителем - в принципе стандартный набор, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Дизайн сайта под ключ - тематика Посуда и Бытовая техника! Гипермаркет! Более подробное задание отправлю в личку.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка сайта для магазина автозапчастей (самостоятельный). Подключение (экспорт) баз данных поставщиков. Поиск необходимых деталей по базе. "Конструкторы" и прочие варианты с арендой и абонентской платой не предлагать. Желательно иметь реализованные проекты по этому направлению.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать и наполнить два сайта. Первый сайт по продаже металлопроката (пример могу скинуть), второй сайт по предложению услуг по металлообработке.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт8 лет назад