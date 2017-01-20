Сайт туроператора

Всем доброго дня!

Задача: Есть туроператор. Давно на рынке, у него свои туры, продажа авиабилетов и поиск отелей на сайте, необходимо обновить сайт. Всё, включая интергацию с сервисами.

На сайте должно быть реализовано:1. Главная страница с личным кабинетом для сотрудников и для агентов – то есть регистрация через администратора, заведение логина и пароля. 2. Так же должна быть возможность самостоятельной регистрации для клиента. 3. Подбор тура (включает себя возможность создания фильтра включая состав тура, откуда вылет, куда, дата и время, срок путешествия, тип тура, фильтр по названию отеля, возможность выбора отеля, количество ночей, тип размещения, кол-во человек)4. Подбор отеля5. Подбор и покупка авиабилетов (подгрузка информации с сайтов авиакомпаний, в том числе изменение рейсов)6. Возможность проверки времени вылета7. Блог со статьями8. Каталог отелей с возможностью выбора в формате фильтра9. Оформление документов на визы онлайн, то есть форма для ввода данных, с возможностью подгрузки документов + график выдачи документов10. Новостной блог11. Бонусные программы – оформление заявок и заполнение анкет на получение бонусной карты12. Онлайн бронирование туров и билетов с возможностью заполнения всех документов на сайте и оплатой банковской картой13. Профиль клиента14. Карта агентств, с возможностью выбора по местоположению, по расположению в городе, по метро и т.д.15. Сайт должен распознавать местоположение зашедшего на него (и подгружать спецпредложения и акции в зависимости от региона)В остальном больше наполнение и работа с графикой. Сайт должен быть на CMS или на Битриксе.

Интересует цена (отдельно дизайн + примеры, вёрстка и бэкенд часть), а так же сроки.