Добрый день! Нужно внести правки в сайт. CMS wordpress. Сделать парсинг с некоторых ресурсов. Все сделать оперативно и качественно. Готов к долгосрочному сотрудничеству. Спасибо.
Создать музыкальный сайт с интересным дизайном
Есть старый сайт на джумле, который нужно переделать или создать новый. Можно использовать любой движок, но надо, чтобы он (в частности панель управления) был предельно простой и понятный для человека (админа), который слабо разбирается в администрировании, тэгах и программировании. Дизайн тоже нужен новый, который будет соответствовать тематике.
Сайт имеет разные категории и периодически обновляется новыми материалами, картинками и т.д.
Предлагайте ваши варианты и цены.
Если я что-то забыл уточнить, и есть какие-то вопросы, то пишите в приват.
Заявки фрилансеров
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