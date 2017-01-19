Создать музыкальный сайт с интересным дизайном

Есть старый сайт на джумле, который нужно переделать или создать новый. Можно использовать любой движок, но надо, чтобы он (в частности панель управления) был предельно простой и понятный для человека (админа), который слабо разбирается в администрировании, тэгах и программировании. Дизайн тоже нужен новый, который будет соответствовать тематике.

Сайт имеет разные категории и периодически обновляется новыми материалами, картинками и т.д.

Предлагайте ваши варианты и цены.

Если я что-то забыл уточнить, и есть какие-то вопросы, то пишите в приват.