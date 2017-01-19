Создать музыкальный сайт с интересным дизайном

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка335 просмотров

Есть старый сайт на джумле, который нужно переделать или создать новый. Можно использовать любой движок, но надо, чтобы он (в частности панель управления) был предельно простой и понятный для человека (админа), который слабо разбирается в администрировании, тэгах и программировании. Дизайн тоже нужен новый, который будет соответствовать тематике.

Сайт имеет разные категории и периодически обновляется новыми материалами, картинками и т.д.

Предлагайте ваши варианты и цены.

Если я что-то забыл уточнить, и есть какие-то вопросы, то пишите в приват.

Joomla
8 лет назад
client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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