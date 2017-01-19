Разработка сайта доставки пиццы в Казахстане

Привет. Нам нужен сайт по доставке пиццы.

- В городе Атырау, Казахстан

- pizzahut.kz - вот хороший пример сайта другой компании компании в другом городе - Алмате.

Функционал такой же нужен. Меню практически такое же.

- Сайт на трёх языках (перевод от нас)

- Оплата на сайте наличными курьеру, то есть без заморочек с платёжными шлюзами.

- Wordpress

- Приятный и лаконичный дизайн