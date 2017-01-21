Создать сайт-магазин

Сайт по коллективным закупкам. Суть - человек заходит на сайт, регистрируется, вносит деньги на счет, видит каталог товаров. Если среди них есть то что ему надо, регистрируется на товар, как только собирается нужное количество покупателей, товар идет в работу. Если нет, то он может выложить новый товар на голосование - если товар набирает нужное количество голосов, он вносится в каталог.