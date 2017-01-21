Добрый день! Нужно внести правки в сайт. CMS wordpress. Сделать парсинг с некоторых ресурсов. Все сделать оперативно и качественно. Готов к долгосрочному сотрудничеству. Спасибо.
Разработка сайта Онлайн-лотереи.
Нужно верстать готовое псд сайта много функционала (psd еще готовят), натянуть скорее всего на рукописный движок либо предложите свой вариант, подключить реферальную систему 1 уровня, онлайн систему оплаты, сделать мини соц сеть на сайте, аватарки пользователей, переписка. Возможность дарить лотерейку другу. + ко всему этому установить саму игру. Как ее сделать еще не знаю, она будет на много проще по функциям чем оналйн покер. Адаптация сайта, чистая верстка, не каких шаблонных страниц.
Бюджет 80 000 рублей.
Жду ваши предложения, что вы умеете делать, что вы можете предложить сделать. А так же примеры сложных работ, которые вы проектировали. То что вы только учитесь, и готовы сделать за пол цены, можете не писать. Нужны только грамотные люди.
Оплата по принципу, сделали 20% работы получили деньги, и т.д.
Я вам описал только 30% работы, основные задачи. Но еще есть куча мелочей. Если у вас есть друг, или команда, я буду только ЗА.
Заявки фрилансеров
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