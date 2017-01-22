Создание сайта с криптовалютой BTC

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Закрыт4 заявки137 просмотров

нужен сайт данного типа 

http://cetobeto.com

Что необходимое для меня. Дизайн на ваше усмотрение варианты предлогать.

Обязательно BTC ввод авто  - вывод можно ручной

Обязательные подразделы

1. Это кран раздача крипты

2. Апгрейд акаунта

3. Игра камень нож....

4. Полная копия игры Tom bit Jerry  с заменой персонажей

8 лет назад
guest_14850900073893
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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