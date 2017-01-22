Требуется сделать лендинг высокого качества под ключ по шкафам купе. Вот примеры какого уровня: http://furnidoors.ru http://ekb.shkaf-kupe-nazakaz.ru Для более точного понимания, вот пример как делать не надо http://100-kupe.ru ...
Создание сайта с криптовалютой BTC
нужен сайт данного типа
Что необходимое для меня. Дизайн на ваше усмотрение варианты предлогать.
Обязательно BTC ввод авто - вывод можно ручной
Обязательные подразделы
1. Это кран раздача крипты
2. Апгрейд акаунта
3. Игра камень нож....
4. Полная копия игры Tom bit Jerry с заменой персонажей
Заявки фрилансеров
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