Сайт с мобильной версией под ключ в топ 10

Перенос информации с другого моего сайта и добавление новойВозможность модерации с айфона (было бы идеально!). Галерея с удобным добавлением фото с гаджета. Главная. Новости и акции. Цены. Контакты. Статьи. Отзывы. Мастера.. возможно еще пару страниц.

Перманентный макияж.

ЦА женщины 24-53.

Возможность продвижение и выведения в топ 10 в гугл.

Современный дизайн. Креативные решения интерфейса.

Прошу потенциального исполнителя показать примеры работ.

Цену установите сами.