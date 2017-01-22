Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн, а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал. Адаптация для моб ...
Создание сайта производителя полуфабрикатов
День добрый.
Наша компания нуждается в помощи ответственного фрилансера по созданию и дальнейшему продвижению с нуля в топ сайта производителя полуфабрикатов(пельмени, вареники и тд).
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