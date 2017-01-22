Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн, а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал. Адаптация для моб ...
Создание сайта
Нужен сайт для интернет радиовещания
1 Чат
1.1 Администрирование
1.2 Регистрация (Email + password | Social networks)
1.3 Баны
1.4 Объявления
1.5 Рейтинг пользователей (пункты, цвет ника, значки, а так же статус пользователя ( Админ,ведущий,диджей, вип и тд.))(ВИП можно что то придумать с функцией доната+плюшки)
1.6 Донат (Если подключаемый - Yandex)
1.7 Блоки рекламы
1.8 Блок RSS на 3-5 новостей с известного сайта
2 Стол заказов
2.1 Плеер+вывод играющего трека(в чат и в отдельной строке рядом с плеером)
2.2 Частичная модерация для ведущих диджеев ( возможность разместить объявление, удалить сообщение)
Бюджет не большой цена 7000р.Почему так мало?Мы некий стартап для не мало известного сайта в рунете все устроено на инициативе самих пользователей.Бюджет выстраивается от пожертвований проекту.
Заявки фрилансеров
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