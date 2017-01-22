Создание сайта

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Закрыт12 заявок170 просмотров

Нужен сайт для интернет радиовещания

1 Чат

1.1 Администрирование

1.2 Регистрация (Email + password | Social networks)

1.3 Баны

1.4 Объявления

1.5 Рейтинг пользователей (пункты, цвет ника, значки, а так же статус пользователя ( Админ,ведущий,диджей, вип и тд.))(ВИП можно что то придумать с функцией доната+плюшки)

1.6 Донат (Если подключаемый - Yandex)

1.7 Блоки рекламы

1.8 Блок RSS на 3-5 новостей с известного сайта

2 Стол заказов

2.1 Плеер+вывод играющего трека(в чат и в отдельной строке рядом с плеером)

2.2 Частичная модерация для ведущих диджеев ( возможность разместить объявление, удалить сообщение)

Бюджет не большой цена 7000р.Почему так мало?Мы некий стартап для не мало известного сайта в рунете все устроено на инициативе самих пользователей.Бюджет выстраивается от пожертвований проекту.

8 лет назад
guest_14851457420289
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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