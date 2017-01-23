Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн, а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал. Адаптация для моб ...
Создание сайта плюс
Здравствуйте, ищу разработчика сайта,
Нужна защита от взлома и хакерских атак.
Прием платежей приват BTC WM.
Деление по городам списки товаров
Создание личного кабинета и регистрация пользователей через почту или смс
Добавление видео и фото контента.
Авториция пользователей.
Страница контакты.
И он лайн менеджер.
Форма заказа.
Проверка платежей на сайте, и смс уведомление, синхронизация с почтами и месседжерами.
Админка, удаление добавление, статистика.
Смс подписка и смс рассылка.
Пользование сайтом, телефон, планшет, компьютер.
VPN
Domain, hosting и т.д.
Более детально и подробно, опишу и расскажу.
Заявки фрилансеров
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