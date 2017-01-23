Создание сайта плюс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок130 просмотров

Здравствуйте, ищу разработчика сайта, 

Нужна защита от взлома и хакерских атак. 

Прием платежей приват BTC WM. 

Деление по городам списки товаров 

Создание личного кабинета и регистрация пользователей через почту или смс 

Добавление видео и фото контента. 

Авториция пользователей. 

Страница контакты. 

И он лайн менеджер. 

Форма заказа. 

Проверка платежей на сайте, и смс уведомление, синхронизация с почтами и месседжерами. 

Админка, удаление добавление, статистика. 

Смс подписка и смс рассылка. 

Пользование сайтом, телефон, планшет, компьютер. 

VPN 

Domain, hosting и т.д. 

Более детально и подробно, опишу и расскажу. 

8 лет назад
Chukakir
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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