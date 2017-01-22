Сделать лендинг

Нужно сделать адаптивный лендинг под товар (магнитная зарядка).

Для наглядности можно ознакомиться с товаром тут:

chargeasap.ru (wsken)

magnetic-cable.org (asap)

Из этих 2х сайтов сделать один лендинг.

ТЗ:

1. Шапка (лого\магнитная зарядка для IOS Android\тел. обратный звонок)

2. Блок оффер (видео во весь экран (asap) оффер и форма заказа )

3. Блок как это работает (видео wsken)

4. Блок Галерея

5. Блок характеристики (asap)

6. Блок преимущества магнитной зарядки

(заряжай ваш гаджет быстро (wsken), либо особенности зарядки (asap) )

7. Выберите кабель для вашего устройства ios android

8. Блок 5 причин, почему вам нужна магнитная зарядка (wsken 3й блок)

9. Блок как оформить заказ (4 шага)

10. Строка: "1790 пользователей уже облегчили себе жизнь с помощью магнитной зарядки"

11. Блок отзывы с фото

12. Блок доставка

13. Блок гарантии и сертификаты

14. Блок карта и контакты

15. Подвал (лого\инн, огрн, пол.конфиденц.\ телефон)