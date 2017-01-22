Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн, а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал. Адаптация для моб ...
Сделать лендинг
Нужно сделать адаптивный лендинг под товар (магнитная зарядка).
Для наглядности можно ознакомиться с товаром тут:
chargeasap.ru (wsken)
magnetic-cable.org (asap)
Из этих 2х сайтов сделать один лендинг.
ТЗ:
1. Шапка (лого\магнитная зарядка для IOS Android\тел. обратный звонок)
2. Блок оффер (видео во весь экран (asap) оффер и форма заказа )
3. Блок как это работает (видео wsken)
4. Блок Галерея
5. Блок характеристики (asap)
6. Блок преимущества магнитной зарядки
(заряжай ваш гаджет быстро (wsken), либо особенности зарядки (asap) )
7. Выберите кабель для вашего устройства ios android
8. Блок 5 причин, почему вам нужна магнитная зарядка (wsken 3й блок)
9. Блок как оформить заказ (4 шага)
10. Строка: "1790 пользователей уже облегчили себе жизнь с помощью магнитной зарядки"
11. Блок отзывы с фото
12. Блок доставка
13. Блок гарантии и сертификаты
14. Блок карта и контакты
15. Подвал (лого\инн, огрн, пол.конфиденц.\ телефон)
Заявки фрилансеров
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