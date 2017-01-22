Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн, а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал. Адаптация для моб ...
Cпециалист по Joomla
Есть сайт на Joomla
Прошлый исполнитель нахимичил такого, что стандартные модули магазина не работают, при регистрации вылазит ошибка и так далее, не работает половина компонентов... Есть ошибки в верстке макетов.
Задание:
1. Создать с нуля сайт на Joomla
2. Посадить туда готовый шаблон - по нему возможны правки
3. Настроить Интернет Магазин, есть JoomlaKassa, можно любой другой компонент - Ваше право, лишь бы это было сделано нормально!!!
4. Выгрузить товары и покупателей в новый магазин.
Стучаться можете сразу в скайп, указанный в контактах.
От исполнителя:
1. Знание верстка
2. Знание php
3. Знание Joomla
Автоматические заявки не рассматриваю.
Бюджет обсуждаемый..... Но есть предел.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужно сделать адаптивный лендинг под товар (магнитная зарядка). Для наглядности можно ознакомиться с товаром тут: chargeasap.ru (wsken) magnetic-cable.org (asap) Из этих 2х сайтов сделать один лендинг. ТЗ: 1. Шапка (лого\магнитная зарядка ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт для интернет радиовещания 1 Чат 1.1 Администрирование 1.2 Регистрация (Email + password | Social networks) 1.3 Баны 1.4 Объявления 1.5 Рейтинг пользователей (пункты, цвет ника, значки, а ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Все обсуждение в скайпеСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
День добрый. Наша компания нуждается в помощи ответственного фрилансера по созданию и дальнейшему продвижению с нуля в топ сайта производителя полуфабрикатов(пельмени, вареники и тд).Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нам требуется разработка сайта. Вот некая исходная информация. С удовольствием отвечу на дополнительные вопросы или лучше заполню бриф. Во вложении структура информации, а также разбивка потенциальных посетителей по целям (чтбы было ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайт: - авто, мото барахолка - новости - барахолка (диски, детали кузова,музыка и тд) Возможно так же дальше и другие тематики, недвижимость и тдСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Интересует создание простенького сайта. Буквально 3-4 страницы. Какова цена?Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт8 лет назад
нужен сайт данного типа http://cetobeto.com Что необходимое для меня. Дизайн на ваше усмотрение варианты предлогать. Обязательно BTC ввод авто - вывод можно ручной Обязательные подразделы 1. Это кран раздача ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать лендинг высокого качества под ключ по шкафам купе. Вот примеры какого уровня: http://furnidoors.ru http://ekb.shkaf-kupe-nazakaz.ru Для более точного понимания, вот пример как делать не надо http://100-kupe.ru ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад