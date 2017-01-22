Cпециалист по Joomla

$134
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок154 просмотра

Есть сайт на Joomla

Прошлый исполнитель нахимичил такого, что стандартные модули магазина не работают, при регистрации вылазит ошибка и так далее, не работает половина компонентов... Есть ошибки в верстке макетов.

Задание:

1. Создать с нуля сайт на Joomla

2. Посадить туда готовый шаблон - по нему возможны правки

3. Настроить Интернет Магазин, есть JoomlaKassa, можно любой другой компонент - Ваше право, лишь бы это было сделано нормально!!!

4. Выгрузить товары и покупателей в новый магазин.

Стучаться можете сразу в скайп, указанный в контактах.

От исполнителя:

1. Знание верстка

2. Знание php

3. Знание Joomla

Автоматические заявки не рассматриваю.

Бюджет обсуждаемый..... Но есть предел.

JoomlaPHP
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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