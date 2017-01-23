Требуется мощная команда для разработки сервиса бронирования

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок188 просмотров

Нам требуется команда, не менее 4-х человек, в портфолио имеющие действующие СЛОЖНЫЕ проекты для разработки сервиса, позволяющего бронировать: - авиабилеты; - ж/д билеты; - отели; - автомобили; - прочее. Некий аналог сайта anywayanyday . ru Источником данных являются существующие глобальные веб-сервисы (Galileo, Sabre, Amadeus и др.), отдающие результаты по API. Архитектура проекта –  использование SOA или микросервисов,  фрейморки Yii2 или SF2, планируется использовать NodeJS. Архитектура и языки программирования обсуждаемо! Функционал должен позволять гибко добавлять/убирать разные источники, иметь различные фронтенды для различных стран (регионов), предоставлять покупателям функциональный личный кабинет, создавать на базе сервиса мобильные приложения. Иметь возможность интеграции сервиса на сайты партнеров и другие возможности, более подробный перечень смотрите в приложенном файле. Наша компания достаточно долгое время занимается этим бизнесом и пришла к пониманию, какой необходим функционал для нового сервиса. Просьба указать ваши возможности и планируемый срок выполнения проекта. Проект сложный, поэтому реально оценивайте свои силы и возможности.

Node.jsYii
8 лет назад
skaysgroup
Петр 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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