Сделать сайт визитку

студии не рассматриваю

аналог – pro.weltrade.com/en/

в отклике первой строчкой пишем "зима" (дабы сразу откинуть ботов)

весь медиаконтент готов, дизайн в процессе, так что по факту – работа одного фулстэк девелопера

в ответе хочу увидеть:

1. цену/вилку цены

2. ориентировочное время, которое требуется (можно заморочиться и написать мне примерные эстимэйты – будет плюсом)

3. как вы видите реализацию анимации

4. на какую cms будем натягивать и почему

Оплата поэтапно