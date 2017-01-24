Нужно создать кино сайт на движке DLE (nulled, utf-8), со всеми модулями для простого добавления новостей, точнее фильмов (со своим проигрывателем фильмов) Сам умею создавать сайты на DLE, так что буду всё ...
Сделать сайт визитку
студии не рассматриваю
аналог – pro.weltrade.com/en/
в отклике первой строчкой пишем "зима" (дабы сразу откинуть ботов)
весь медиаконтент готов, дизайн в процессе, так что по факту – работа одного фулстэк девелопера
в ответе хочу увидеть:
1. цену/вилку цены
2. ориентировочное время, которое требуется (можно заморочиться и написать мне примерные эстимэйты – будет плюсом)
3. как вы видите реализацию анимации
4. на какую cms будем натягивать и почему
Оплата поэтапно
Заявки фрилансеров
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