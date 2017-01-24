Сделать сайт визитку

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Закрыт10 заявок159 просмотров

студии не рассматриваю  

аналог – pro.weltrade.com/en/ 

в отклике первой строчкой пишем "зима" (дабы сразу откинуть ботов)  

весь медиаконтент готов, дизайн в процессе, так что по факту – работа одного фулстэк девелопера 

в ответе хочу увидеть:  

1. цену/вилку цены  

2. ориентировочное время, которое требуется (можно заморочиться и написать мне примерные эстимэйты – будет плюсом)  

3. как вы видите реализацию анимации  

4. на какую cms будем натягивать и почему

Оплата поэтапно 

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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