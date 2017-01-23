Создать кино сайт

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Закрыт3 заявки206 просмотров

Нужно создать кино сайт на движке DLE (nulled, utf-8), со всеми модулями для простого добавления новостей, точнее фильмов (со своим проигрывателем фильмов)

Сам умею создавать сайты на DLE, так что буду всё четко проверять. Домен будем обсуждать вместе. Цена будет не велика.

Если не найду исполнителя, сделаю сам. Больше интересно решение, которое вы выберете при создании и настройки сайта 

DLE
8 лет назад
adidas747
Арсений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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