Нужно создать кино сайт на движке DLE (nulled, utf-8), со всеми модулями для простого добавления новостей, точнее фильмов (со своим проигрывателем фильмов)

Сам умею создавать сайты на DLE, так что буду всё четко проверять. Домен будем обсуждать вместе. Цена будет не велика.

Если не найду исполнителя, сделаю сам. Больше интересно решение, которое вы выберете при создании и настройки сайта