Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн, а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал. Адаптация для моб ...
Создать кино сайт
Нужно создать кино сайт на движке DLE (nulled, utf-8), со всеми модулями для простого добавления новостей, точнее фильмов (со своим проигрывателем фильмов)
Сам умею создавать сайты на DLE, так что буду всё четко проверять. Домен будем обсуждать вместе. Цена будет не велика.
Если не найду исполнителя, сделаю сам. Больше интересно решение, которое вы выберете при создании и настройки сайта
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