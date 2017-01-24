Сайт должен иметь оптимизацию под просомтр на мобильных устройствах.Главное меню: Строка меню содержит разделы сайта и должна быть видна на любой странице. Разделы: ГлавнаяМоя историяОбучение БлогКонтакты Главная - по факту представляет собой ...
Сайт с прогнозом погоды
Необходимо разработать сайт с информацией о прогнозе погоды
ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/14a0qb0s8lZdQzy24N-FnbtGAKxrCabHhkOJgRScjkbU/edit?usp=sharing
Детали обсуждаемы, укажите срок разработки и стоимость, если есть вопросы в личку или скайп.
Заявки фрилансеров
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