Сайт с прогнозом погоды

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Закрыт6 заявок156 просмотров

Необходимо разработать сайт с информацией о прогнозе погоды

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/14a0qb0s8lZdQzy24N-FnbtGAKxrCabHhkOJgRScjkbU/edit?usp=sharing

Детали обсуждаемы, укажите срок разработки и стоимость, если есть вопросы в личку или скайп.

8 лет назад
chester_ru
Андрей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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