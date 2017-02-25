Создать проект в мировом масштабе, иметь контакт с компаньонами со всего мира. Основа проекта состоит о нахождении и устранении причины глобальной проблемы: бедность, необразованность и бедствие.
Сайт организации
Сайт должен иметь оптимизацию под просомтр на мобильных устройствах.Главное меню: Строка меню содержит разделы сайта и должна быть видна на любой странице.
Разделы: ГлавнаяМоя историяОбучение БлогКонтакты
Главная - по факту представляет собой просто редирект на страницу актуального на данный момент мероприятия.
Моя история - статичная страница с текстом.
Обучение - представляет собой список продуктов. Каждый продукт изображен в виде плитки с кратким описанием и кнопкой Подробнее. При нажатии на кнопку - переход на страницу продукта.пример https://geniusmarketing.me/trainings/
Контакты - статичная страница с текстом
Блог - список статей тоже ввиде плитки с описанием и привьюшками. при нажатии переход на страничку со статьей , внизу виджети соц сетей для коментариев.
Админская часть
Главная - поле ввода для ссылки на страницу и кнопка ОК.
Моя история,Контакты - текстовый редактор.
Обучение - поля для ссылки на страницу продукта и текстовый редактор для написания краткого описания.
Блог - текстовый редактор , по окончании редатирования ,нажатием кнопки Сохранить , генерируется страница со статьей , а в раздел Блог ложиться соответсвующая плитка.Так к же ссылки на старницу со статьей должны постится в соц сети в идеале в автоматическом режиме или хотя бы кнопкой поделиться.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Интересует стоимость создания сайта а так же нужен простой бесплатный CMS для этого сайта. домен и хостинг есть.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создание сайта зоосалона под ключ. Работы включают в себя: Дизайн и верстка примерно 10 страниц. Главная страница блочная (слайд). Адаптивная развертка для различных разрешений, в том числе и мобильных браузеров. Использованием современного моушен эффектов ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Одностраничный сайт. Две основных функции: записи голоса пользователя с микрофона и проигрывание пользователю звуковых файлов. Подробное ТЗ в Приложении. Имеются две предварительные версии сайта. Предоплата исключааетсяСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
студии не рассматриваю аналог – pro.weltrade.com/en/ в отклике первой строчкой пишем "зима" (дабы сразу откинуть ботов) весь медиаконтент готов, дизайн в процессе, так что по факту – работа одного фулстэк девелопера ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать кино сайт на движке DLE (nulled, utf-8), со всеми модулями для простого добавления новостей, точнее фильмов (со своим проигрывателем фильмов) Сам умею создавать сайты на DLE, так что буду всё ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте, ищу разработчика сайта, Нужна защита от взлома и хакерских атак. Прием платежей приват BTC WM. Деление по городам списки товаров Создание личного кабинета и регистрация пользователей через почту или смс ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10000
Нам требуется команда, не менее 4-х человек, в портфолио имеющие действующие СЛОЖНЫЕ проекты для разработки сервиса, позволяющего бронировать: - авиабилеты; - ж/д билеты; - отели; - автомобили; - прочее. Некий аналог сайта anywayanyday . ru Источником данных являются существующие глобальные веб-сервисы (Galileo, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $134
Есть сайт на Joomla Прошлый исполнитель нахимичил такого, что стандартные модули магазина не работают, при регистрации вылазит ошибка и так далее, не работает половина компонентов... Есть ошибки в верстке макетов. Задание: 1. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужно сделать адаптивный лендинг под товар (магнитная зарядка). Для наглядности можно ознакомиться с товаром тут: chargeasap.ru (wsken) magnetic-cable.org (asap) Из этих 2х сайтов сделать один лендинг. ТЗ: 1. Шапка (лого\магнитная зарядка ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад