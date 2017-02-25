Сайт организации

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки286 просмотров

Сайт должен иметь оптимизацию под просомтр на мобильных устройствах.Главное меню: Строка меню содержит разделы сайта  и должна быть видна на любой странице.

Разделы: ГлавнаяМоя историяОбучение БлогКонтакты

Главная - по факту представляет собой просто редирект на страницу актуального на данный момент мероприятия.

Моя история - статичная страница с текстом.

Обучение - представляет собой список продуктов. Каждый продукт изображен в виде плитки с кратким описанием и кнопкой Подробнее. При нажатии на кнопку - переход на страницу продукта.пример https://geniusmarketing.me/trainings/

Контакты - статичная страница с текстом

Блог - список статей  тоже ввиде плитки с описанием и привьюшками.  при нажатии переход на страничку со статьей , внизу виджети соц сетей для коментариев.

Админская часть

Главная - поле ввода для ссылки на страницу и кнопка ОК.

Моя история,Контакты - текстовый редактор.

Обучение - поля для ссылки на страницу продукта и текстовый редактор для написания краткого описания.

Блог - текстовый редактор , по окончании редатирования ,нажатием кнопки Сохранить  , генерируется страница со статьей , а в раздел Блог ложиться соответсвующая плитка.Так к же ссылки на старницу со статьей должны постится в соц сети в идеале в автоматическом режиме или хотя бы кнопкой поделиться.

8 лет назад
choks
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
13 дней
Во первых у ребят очень правильно распределены обязаности - есть человек который общается с клиентами (Павел) и есть бекэндщики, которые сообственно и программируют. Очень приятное впечатление от общение с Павлом - вежливый , коммуникабельный, всегда на связи, одним словом умеет работать с клиентом. Возможно ребятам, в каких-то нетривиальных задачах, немного еще не хватает опыта, но это дело поправимое. С таким подходом думаю они будут прогрессировать семимильными шагами. В общем рекомендую.
Адекватный заказчик. Всегда находится на связи, с случае затруднений входит в положение. Задачу ставит чётко и ясно, слышит советы, не меняет своё решение. В целом, сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Содружество

    Создать проект  в мировом масштабе, иметь контакт с компаньонами со всего мира. Основа проекта состоит о нахождении и устранении причины глобальной проблемы: бедность, необразованность и бедствие.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Здравствуйте! Интересует стоимость создания сайта а так же нужен простой бесплатный CMS для этого сайта. домен и хостинг есть.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать сайт

    Создание сайта зоосалона под ключ. Работы включают в себя: Дизайн и верстка примерно 10 страниц. Главная страница блочная (слайд). Адаптивная развертка для различных разрешений, в том числе и мобильных браузеров.  Использованием современного моушен эффектов ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт для тестирования записи и воспроизведения звуковых файлов

    $50

    Одностраничный сайт.  Две основных функции: записи голоса пользователя с микрофона и проигрывание пользователю звуковых файлов. Подробное ТЗ в Приложении. Имеются две предварительные версии сайта. Предоплата исключаается

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт визитку

    студии не рассматриваю   аналог – pro.weltrade.com/en/  в отклике первой строчкой пишем "зима" (дабы сразу откинуть ботов)   весь медиаконтент готов, дизайн в процессе, так что по факту – работа одного фулстэк девелопера  ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать кино сайт

    Нужно создать кино сайт на движке DLE (nulled, utf-8), со всеми модулями для простого добавления новостей, точнее фильмов (со своим проигрывателем фильмов) Сам умею создавать сайты на DLE, так что буду всё ...

    DLE
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта плюс

    $100

    Здравствуйте, ищу разработчика сайта,  Нужна защита от взлома и хакерских атак.  Прием платежей приват BTC WM.  Деление по городам списки товаров  Создание личного кабинета и регистрация пользователей через почту или смс  ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется мощная команда для разработки сервиса бронирования

    $10000

    Нам требуется команда, не менее 4-х человек, в портфолио имеющие действующие СЛОЖНЫЕ проекты для разработки сервиса, позволяющего бронировать: - авиабилеты; - ж/д билеты; - отели; - автомобили; - прочее. Некий аналог сайта anywayanyday . ru Источником данных являются существующие глобальные веб-сервисы (Galileo, ...

    Node.jsYii
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cпециалист по Joomla

    $134

    Есть сайт на Joomla Прошлый исполнитель нахимичил такого, что стандартные модули магазина не работают, при регистрации вылазит ошибка и так далее, не работает половина компонентов... Есть ошибки в верстке макетов. Задание: 1. ...

    JoomlaPHP
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать лендинг

    $30

    Нужно сделать адаптивный лендинг под товар (магнитная зарядка). Для наглядности можно ознакомиться с товаром тут:  chargeasap.ru (wsken) magnetic-cable.org (asap) Из этих 2х сайтов сделать один лендинг. ТЗ: 1. Шапка (лого\магнитная зарядка ...

    AndroidiOS
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад