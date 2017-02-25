Сайт организации

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Разделы: ГлавнаяМоя историяОбучение БлогКонтакты

Главная - по факту представляет собой просто редирект на страницу актуального на данный момент мероприятия.

Моя история - статичная страница с текстом.

Обучение - представляет собой список продуктов. Каждый продукт изображен в виде плитки с кратким описанием и кнопкой Подробнее. При нажатии на кнопку - переход на страницу продукта.пример https://geniusmarketing.me/trainings/

Контакты - статичная страница с текстом

Блог - список статей тоже ввиде плитки с описанием и привьюшками. при нажатии переход на страничку со статьей , внизу виджети соц сетей для коментариев.

Админская часть

Главная - поле ввода для ссылки на страницу и кнопка ОК.

Моя история,Контакты - текстовый редактор.

Обучение - поля для ссылки на страницу продукта и текстовый редактор для написания краткого описания.

Блог - текстовый редактор , по окончании редатирования ,нажатием кнопки Сохранить , генерируется страница со статьей , а в раздел Блог ложиться соответсвующая плитка.Так к же ссылки на старницу со статьей должны постится в соц сети в идеале в автоматическом режиме или хотя бы кнопкой поделиться.