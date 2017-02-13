Создать сайт

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Завершен21 заявка225 просмотров

пример сайта oknarosta точка ру

Отбор по 2 критериям: 

1. Недорого

2. Качественно

3 Желательно вордпресс

WordPress
8 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andrew_zhikharev
Жихарев 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
4 дня
Сделал нам красивый адаптивный сайт всего за 2500 рублей, в срок уложился, очень приятный и понимающий человек, спасибо ему большое, будем обращаться еще и не раз!
Очень приятно работать с такими заказчиками. Все точно, понятно и ясно. Оплата в срок. На данный момент сотрудничаем чуть больше месяца.

Заявки фрилансеров

andrew_zhikharev
Жихарев 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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