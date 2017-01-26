Перенос сайта с Bitrix на OpenCart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок187 просмотров

Необходимо перенести сайта с Bitrix на OpenCart (сохранив дизайн, структуру и минимальный контент). Также необходимо внести улучшения и правки на сайт (который будет уже на OpenCart), которые визуально уже подготовлены в подробном ТЗ.

Моб. адаптация + бутстрап + минимальные виз. эффекты - обязательны!

Подробности в ЛС.

BootstrapOpencart
8 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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