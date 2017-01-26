Нужно сделать сайт-регистрационную карточку для выставки. CMS любая, дизайн простейший. Лого и текст. 5 страниц: 1) главная - короткий пресс-релиз и 2 кнопки зарегистрироваться как посетитель и как экспонент ...
Создание сайта под ключ
Создание сайта для агенства недвижимости (аренда) с формой поиска как на ЦИАНе. Максимально простой, без вывода предложений. Форма поиска необходима, только чтобы наш менеджер видел, что клиент ищет. Фото квартир загружаться на сайт не будут.
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