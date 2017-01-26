Создание сайта под ключ

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Закрыт58 заявок852 просмотра

Создание сайта для агенства недвижимости (аренда) с формой поиска как на ЦИАНе. Максимально простой, без вывода предложений. Форма поиска необходима, только чтобы наш менеджер видел, что клиент ищет. Фото квартир загружаться на сайт не будут.

8 лет назад
guest_14848389114012
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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