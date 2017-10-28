Сделать сайт-регистрацию для выставки

Нужно сделать сайт-регистрационную карточку для выставки.

CMS любая, дизайн простейший. Лого и текст.

5 страниц:

1) главная - короткий пресс-релиз и 2 кнопки зарегистрироваться как посетитель и как экспонент

2) программа выставки (текст-таблица, заполняем сами)

3) регистрация посетителей - интерактивная форма, которую заполняет посетитель (с капчей), результат отправляется посетителю на почту, организатору на почту и должна быть возможность в CMS посмотреть общий итог и при необходимости выгрузить его в формате xls или txt

4) регистрация экспонентов - простая форма, которая действует примерно так как для посетителей, только при регистрации сразу введенными данными заполняется договор заявка (в word) и отправляется пользователю и организатору. На этой же странице выводится краткая статистика зарегистрировавшихся посетителей (город и количество)

5) контакты.

Сроки ОЧЕНЬ сжатые.