Сделать сайт-регистрацию для выставки

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок203 просмотра

Нужно сделать сайт-регистрационную карточку для выставки.

CMS любая, дизайн простейший. Лого и текст.

5 страниц:

1) главная - короткий пресс-релиз и 2 кнопки зарегистрироваться как посетитель и как экспонент

2) программа выставки (текст-таблица, заполняем сами)

3) регистрация посетителей - интерактивная форма, которую заполняет посетитель (с капчей), результат отправляется посетителю на почту, организатору на почту и должна быть возможность в CMS посмотреть общий итог и при необходимости выгрузить его в формате xls или txt

4) регистрация экспонентов - простая форма, которая действует примерно так как для посетителей, только при регистрации сразу введенными данными заполняется договор заявка (в word) и отправляется пользователю и организатору. На этой же странице выводится краткая статистика зарегистрировавшихся посетителей (город и количество)

5) контакты.

Сроки ОЧЕНЬ сжатые.

8 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Alavir
Андрей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов
8 лет назад
$235
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Alavir
Андрей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов
8 лет назад

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