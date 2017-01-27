Создание лендинга (Landing Page) - задание для исполнителей уровня PRO

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок213 просмотров

Задача: создать Landing Page. 

Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. 

ЦА: владельцы малого бизнеса. 

Язык: русский и английский. 

Есть четкое ТЗ со списком желаемых ключевых блоков landing page  (LP),  даны критерии и описание сути текста для каждого блока.  

Количество блоков - до 10 

Результат работы: 

  • лендинг на русском языке, готовый к работе - 1-й этап.
  • лендинг на английском языке, готовый к работе - 2-й этап.
Для разработки лендинга хотелось бы использовать одну из популярных CMS.  Желательно Drupal или Wordpress. 

Желаемая стилистика: 

https://autopilothq.com/#one  

https://chartmogul.com

https://www.localytics.com     

Требования к дизайну:

  • Простота. Лендинг и его элементы должны быть максимально простыми, создавая у клиента ощущение легкости сервиса в использовании.
  • Быстрота в загрузке. Лендинг не должен быть перегружен спец. эффектамии лишними деталями. Нужна простота и максимальная лаконичность.
Базовые требования к текстам: 

  • Лаконичность. Постараться сделать тексты максимально короткими (с сохранением необходимого смысла).
  • Простота. Описание продукта и всех его элементов должно быть максимально простым, создавая у читателя ощущение легкости сервиса в использовании.
Для работы будет предоставлено полное ТЗ,  дополнительная информация о продукте, его уникальности, аватаре клиента. 

Пожалуйста, присылайте примеры Ваших работ (только лендинги), желаемый бюджет и сроки. 

DrupalGoogle AdsWordPress
8 лет назад
Elena_Melnichenk
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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