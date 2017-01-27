Создание лендинга (Landing Page) - задание для исполнителей уровня PRO

Задача: создать Landing Page.

Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords.

ЦА: владельцы малого бизнеса.

Язык: русский и английский.

Есть четкое ТЗ со списком желаемых ключевых блоков landing page (LP), даны критерии и описание сути текста для каждого блока.

Количество блоков - до 10

Результат работы:

лендинг на русском языке, готовый к работе - 1-й этап.

лендинг на английском языке, готовый к работе - 2-й этап.

Для разработки лендинга хотелось бы использовать одну из популярных CMS. Желательно Drupal или Wordpress.

Желаемая стилистика:

https://autopilothq.com/#one

https://chartmogul.com

https://www.localytics.com

Требования к дизайну:

Простота. Лендинг и его элементы должны быть максимально простыми, создавая у клиента ощущение легкости сервиса в использовании.

Быстрота в загрузке. Лендинг не должен быть перегружен спец. эффектамии лишними деталями. Нужна простота и максимальная лаконичность.

Лаконичность. Постараться сделать тексты максимально короткими (с сохранением необходимого смысла).

Простота. Описание продукта и всех его элементов должно быть максимально простым, создавая у читателя ощущение легкости сервиса в использовании.

Для работы будет предоставлено полное ТЗ, дополнительная информация о продукте, его уникальности, аватаре клиента.

Пожалуйста, присылайте примеры Ваших работ (только лендинги), желаемый бюджет и сроки.