Разработка индивидуального сайта. Необходима подробная оценка по пунктам (например: Главная страница: слайд-шоу 800 рублей, популярные услуги 1500, преимущества 700 и т.п.) от дизайнера, верстальщика и программиста отдельно. Исполнителя будем выбирать исходя из доскональности ...
Создание лендинга (Landing Page) - задание для исполнителей уровня PRO
Задача: создать Landing Page.
Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords.
ЦА: владельцы малого бизнеса.
Язык: русский и английский.
Есть четкое ТЗ со списком желаемых ключевых блоков landing page (LP), даны критерии и описание сути текста для каждого блока.
Количество блоков - до 10
Результат работы:
- лендинг на русском языке, готовый к работе - 1-й этап.
- лендинг на английском языке, готовый к работе - 2-й этап.
Желаемая стилистика:
Требования к дизайну:
- Простота. Лендинг и его элементы должны быть максимально простыми, создавая у клиента ощущение легкости сервиса в использовании.
- Быстрота в загрузке. Лендинг не должен быть перегружен спец. эффектамии лишними деталями. Нужна простота и максимальная лаконичность.
- Лаконичность. Постараться сделать тексты максимально короткими (с сохранением необходимого смысла).
- Простота. Описание продукта и всех его элементов должно быть максимально простым, создавая у читателя ощущение легкости сервиса в использовании.
Пожалуйста, присылайте примеры Ваших работ (только лендинги), желаемый бюджет и сроки.
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