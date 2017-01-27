Требуется сделать копию сайта. Адрес скину в личном сообщении. Задание: 1. Сделать копию дизайна, дизайн простой.... 2. Посадить на opencart 3. Сделать фильтр товаров по 2-м параметрам 4. Прикрутить иконки ...
Сайт
Здравствуйте, ищу разработчика сайта,
Нужна защита от взлома и хакерских атак.
Прием платежей приват BTC WM.
Деление по городам списки товаров
Создание личного кабинета и регистрация пользователей через почту или смс
Добавление видео и фото контента.
Авториция пользователей.
Страница контакты.
И он лайн менеджер.
Форма заказа.
Проверка платежей на сайте, и смс уведомление, синхронизация с почтами и месседжерами.
Админка, удаление добавление, статистика.
Смс подписка и смс рассылка.
Пользование сайтом, телефон, планшет, компьютер.
VPN
Domain, hosting и т.д.
Более детально и подробно, опишу и расскажу.
Заявки фрилансеров
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