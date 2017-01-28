сделать сайт под ключ, чтобы структура и наполнение сайта, с товарами и наценкой была по копии http://technopoint.ru ?
Разработка сайта для прачечной по ТЗ
Разработка индивидуального сайта.
Необходима подробная оценка по пунктам (например: Главная страница: слайд-шоу 800 рублей, популярные услуги 1500, преимущества 700 и т.п.) от дизайнера, верстальщика и программиста отдельно.
Исполнителя будем выбирать исходя из доскональности и точности оценки. Оставлять шаблонные заявки не нужно, с такими связываться не будем. Хотите работать по проекту - изучайте, оценивайте, задавайте вопросы - в общем покажите что Вы заинтересованный "живой" исполнитель.
Для дизайнера: необходим дизайн в стиле Material. Бренбука у компании нет, по-этому дизайн должен стать основой для стилистики всей компании. Изображений самой прачечной не будет, по-этому необходимо дизайном будет отобразить саму суть работы компании. Дизайн не броский, но комфортный. Необходим дизайн с адаптивом. Слайд-шоу предполагает разработку одного уникального баннера!
Для верстальщика: вёрстка сложная, обязательна работа с js. Сайт должен быть с уникальным адаптивом!
Для программиста: разработка только на framework Laravel 5.3. Проект будет сложный, тщательно оцените административную панель.
Прикладываю ТЗ для оценки. Кто заинтересован - пишите вопросы, или оценивайте сразу по пунктам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте, ищу разработчика сайта, Нужна защита от взлома и хакерских атак. Прием платежей приват BTC WM. Деление по городам списки товаров Создание личного кабинета и регистрация пользователей через почту или смс ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $49
Требуется сделать копию сайта. Адрес скину в личном сообщении. Задание: 1. Сделать копию дизайна, дизайн простой.... 2. Посадить на opencart 3. Сделать фильтр товаров по 2-м параметрам 4. Прикрутить иконки ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
Необходимо создать хайп проекты с матричным маркетингом, поэтому ищу специалиста (или коллектив) с опытом создания МЛМ и HYIP проектов (это основное требования). Есть: доменхостинг - VDS/VPSтехзадание (текст+макеты экранов)видеролики и маркетинговые ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Необходимо перенести сайта с Bitrix на OpenCart (сохранив дизайн, структуру и минимальный контент). Также необходимо внести улучшения и правки на сайт (который будет уже на OpenCart), которые визуально уже подготовлены в подробном ТЗ. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание сайта для агенства недвижимости (аренда) с формой поиска как на ЦИАНе. Максимально простой, без вывода предложений. Форма поиска необходима, только чтобы наш менеджер видел, что клиент ищет. Фото квартир загружаться на сайт не будут.Сайты «под ключ»58 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужно сделать сайт-регистрационную карточку для выставки. CMS любая, дизайн простейший. Лого и текст. 5 страниц: 1) главная - короткий пресс-релиз и 2 кнопки зарегистрироваться как посетитель и как экспонент ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно создать сайт наподобие filkos Лендинговая страница. Анкета с зависимым меню (где регионы). Нужно 3 анкеты отдельно на Россию, Украину и Казахстан Кредитный калькулятор Приоритетные движки Joomla и ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно составить ТЗ на разработку проекта-аналога http://www.liveexpert.ru/expert ТЗ нужно составить по пунктам: 1) Описание проекта 2) Дизайн проекта 3) Функциональные требования 4) Процесс разработки ТЗ должно максимально подробно описывать весь функционал ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
пример сайта oknarosta точка ру Отбор по 2 критериям: 1. Недорого 2. Качественно 3 Желательно вордпрессСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад