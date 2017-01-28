Разработка сайта для прачечной по ТЗ

Разработка индивидуального сайта.

Необходима подробная оценка по пунктам (например: Главная страница: слайд-шоу 800 рублей, популярные услуги 1500, преимущества 700 и т.п.) от дизайнера, верстальщика и программиста отдельно.

Исполнителя будем выбирать исходя из доскональности и точности оценки. Оставлять шаблонные заявки не нужно , с такими связываться не будем. Хотите работать по проекту - изучайте, оценивайте, задавайте вопросы - в общем покажите что Вы заинтересованный "живой" исполнитель.

Для дизайнера: необходим дизайн в стиле Material . Бренбука у компании нет, по-этому дизайн должен стать основой для стилистики всей компании. Изображений самой прачечной не будет, по-этому необходимо дизайном будет отобразить саму суть работы компании. Дизайн не броский, но комфортный. Необходим дизайн с адаптивом. Слайд-шоу предполагает разработку одного уникального баннера!

Для верстальщика: вёрстка сложная, обязательна работа с js. Сайт должен быть с уникальным адаптивом!

Для программиста: разработка только на framework Laravel 5.3 . Проект будет сложный, тщательно оцените административную панель.

Прикладываю ТЗ для оценки. Кто заинтересован - пишите вопросы, или оценивайте сразу по пунктам.