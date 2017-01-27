Нужно сайт - проект

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Закрыт14 заявок174 просмотра

Нужно создать сайт аналог zoon.ru yell.ru + с возможностью монетизации за размещение

Сколько будет стоить и по времени

8 лет назад
Gridnev94
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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