Отрисовать бэкграунд 2000 на 1000

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Закрыт12 заявок196 просмотров

Отрисовать на фоне пазлов, например, таких (самый большой) http://www.freepik.com/free-vector/puzzle-pieces-frames_713193.htm   Плавные переходы, глубокие цвета, на образце - прототип, не надо его просто заливать прозрачным слоем.

фон наподобие приложенного, более конкретно в переписке

8 лет назад
daria_flame
Дарья 
41 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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