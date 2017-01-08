Отрисовать бэкграунд 2000 на 1000

Друзья, нужно сделать методичку, рисунки в электронной версии типа Corel, или в любой другой иллюстраторской программе. Ручные не нужны!! Такие работы по фотографиям уже делались, примеры не получилось прикрепить, вышлю на почту.). Фотографии будут присылаться ...