Нужно сделать 10 стикеров. Часть из них - просто лого или картинки, которым нужно дорисовать рамку, чтобы у стикеров был единый стиль. Рисунок по сути один. 1000 руб.
Flat иллюстрации для сайта
Необходимо отриcовать 5 flat иллюстраций
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